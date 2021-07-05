جوجل يحتفل بـ الفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان .. من هى؟

جدة - نرمين السيد - احتفل محرك البحث العالمى العملاق "جوجل" بـ الفنانة التشكيلية الفلسطينية الكبيرة مليحة أفنان، والتى ولدت يوم 24 مارس 1935 بـ فلسطين، وتوفيت يوم 6 يناير من 2016 بالعاصمة البريطانية لندن.





وخلال السطور التالية نعرض بإيجاز لـ مسيرة الفنانة التشكيلية الكبيرة:

ولدت مليحة أفنان فى حيفا لوالدين من أصول إيرانية ينتميان للطائفة البهائية.

على الرغم من انتماء أجدادها لـ البهائيين، لم تكن هى عضوا فى المجتمع البهائى.

انتقلت إلى بيروت مع عائلتها عام 1949.

مليحة أفنان

حصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية فى بيروت وعلى ماجستير الآداب فى الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم فى واشنطن.

عاشت فى الكويت منذ 1963 حتى 1966، ثم انتقلت إلى بيروت من 1966 حتى 1974 وفى باريس من عام 1974 حتى 1997، حيث انتقلت إلى لندن.

ظهرت أعمال مليحة أفنان الفنية بشكلٍ أساسى فى فرنسا وفى لندن. أما أول معرض فردى لها فكان فى معرض بازل عام 1971، وقد نظمه الفنان الأمريكى مارك توبى.

توجد بعض أعمالها فى متحف المتروبوليتان للفنون فى نيويورك، والمتحف البريطانى فى لندن وضمن مجموعة الفن المكتوب فى ألمانيا وفى معهد العالم العربى فى باريس ومجموعة بنك BAII فى باريس.