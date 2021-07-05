رئيس جنوب إفريقيا السابق يرفض تسليم نفسه بعد الحكم عليه بالسجن

جدة - نرمين السيد - وقال زوما فى رسالة له من معقله فى كوازولو ناتال: "لا يوجد داعٍ للذهاب إلى السجن اليوم".

كان حكم صدر من القضاء الجنوب إفريقى على الرئيس السابق بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام محققين فى قضية فساد.

لكن المحكمة وافقت السبت الماضى على النظر فى الطعن الذى تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن فى مناورة لتجنب وضعه وراء القضبان حتى تاريخ الجلسة الجديدة فى 12 يوليو على الأقل.

وعلى الرغم من ذلك، أكد خبراء فى القانون الدستورى أن تعيين جلسة جديدة لا يلغى حكم المحكمة الدستورية.