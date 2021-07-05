موعد إجازة عيد الأضحى بالسعودية للقطاع العام والخاص

الإنتظار هو وليد المواقف والأحداث في المناسبات التي ينتظر بها المواطنين قرار حاسم للإجابة عن الإستفسارات والأسئلة الخاصه بهم، حيث يتابع الملايين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة المركز الفلكي السعودي الخاص برؤية الأقمار الصناعية والتي تحدد رؤية الهلال ومواعيد شهر رمضان والأعياد ومع إقتراب العيد الأضحي المبارك ينتظر أصحاب الأعمال والمهام فترة الراحة والتعويض عن فترات الإجتهاد والعمل السابقة وقدوم إجازة العيد مع الأصدقاء والأقارب في جو عائلي محبب، وإقامة المناسك الدينية بإخلاص وتفرغ من أمور الدنيا، من المعروف أن الإجازات عادةً ما تكون يومي الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت وقد تختلف من شركة إلي شركة ومن عمل لآخر، وكذلك الإختلاف بين القطاع العام والخاص فبعض الشركات الخاصه غير الحكومية غير مرتبطة بمواعيد الجمعة والسبت كإجازة رسمية وكذلك في المناسبات مثل الأعياد، واليوم نقدم لكم مواعيد إجازة العيد الأضحي من خلال هذا المقال.

مواعيد الإجازة:

تبدأ إجازة عيد الأضحى في الخامس من الشهر القادم شهر ذو الحجة وتستمر لمدة عشرة أيام متواصلة حتى يوم الخامس عشر من ذو الحجة، بالتناسق مع الشهر الميلادي بداية من يوم 25 يوليو الجاري إستمراراً للخامس من شهر أغسطس القادم ويعتبر هذا اليوم آخر أيام عطلة العيد وبداية عودة الموظفين مرة أخري لوظائفهم في يوم الموافق 26 يوليو.

موعد عطلة العيد الأضحي للقطاع الخاص:

قد تختلف الشركات الخاصه أحياناً مع القطاع الحكومي ونجد أن هيئة القطاع الخاص قد أعلنت عن موعد العطلة بداية من يوم الثامن من ذو الحجة وتستمر لمدة خمس أيام على أن تنتهي في اليوم الخامس عشر من شهر ذو الحجة.

ملحوظة:

يمكن أن نجد بعض الشركات في القطاع الخاص غير ملتزمة بنفس ذات الموعد الذي تم تحديده حيث تتحكم الأعمال الضرورية في ذلك، حيث يمكن أن يتقدم أو يتأخر موعد الإجازة ليوم حسب مهام كل شركة.

يأتي موعد الإجازة بالتزامن مع ليلة عرفات حتى يُعطي العاملين فرصة للتقرب والدعاء إلي الله بالأمنيات، منذ أن كنا أطفالاً ونحن ننتظر يوم الإجازة بفارغ الصبر وكذلك الأشخاص الكبار بمعنى أن الموظفين والعمال ينتظرون الإجازات الخاصة بهم الأسبوعية والتي تتمثل في يوم الجمعة بالإضافة إلي يوم آخر يتمثل في السبت أو الخميس وقد يختلف من مكان لآخر حسب طبيعة العمل، ويعتبر جميع الموظفين حالياً في المملكة العربية السعودية ينتظرون الإجازة القادمة إجازة عيد الأضحى المبارك، جميع الأمة الإسلامية في جميع بقاع الأرض بمختلف الدول العربية والمسلمين في الخارج ينتظرون العيد الأضحي المبارك والذي يعتبره المسلمون فرصة لمحو الذنوب وذلك بالذهاب للبيت الحرام وقضاء مناسك الحج ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا لم يصبح الحج متاحاً لكافة الدول بسبب إغلاق الطيار في معظم الدول لعدم التزاحم، وفي أيام العيد تكون إجازة مع العمل لجميع الهيئات الخاصه.