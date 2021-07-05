رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الاول وزارة التربية العراقية

رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق ينتظرها الان العديد من الطلاب الذين يبحثون عن نتائج الامتحانات العامة سواء نتائج اختبارات الطلاب في المدارس الابتدائية بالنسبة للصف السادس او نتائج طلاب محو الأمية كما سيتم أيضا إعلان نتيجة الطلاب الخارجية وذلك في جميع المحافظات العراقية عبر رابط وزاره التربية في دوله العراق، حيث أكد مصادر داخل الوزارة أنه سيتم إعلان كافة نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية خلال الايام القادمة، وسيكون ذلك على مستوى كل محافظة وحسب عمليات انتهاء التصحيح في هذه المحافظة وسوف يتم رفع النتائج الكترونياً عبر كشوف نتائج للطلاب الناجحين في الدور التمهيدي وذلك بالاسم والرقم الامتحاني، وستكون محملة عبر روابط درايف وومن المنتظر أن يتم نشر كشوف الناجحين على الموقع الرسمي لوزاره التربيه العراقيه.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور التمهيدي تزداد في هذه الايام عمليات البحث المكثفة عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق من كافة الفئات في المجتمع ، التي كانت قد انتهت الاختبارات الخاصة بسادس العراق الابتدائية في نهايه الاسبوع الماضي، ويتم الان في المراكز الامتحانية تصحيح أوراق إجابات الطلاب والانتهاء من المراجعة الدقيقة الدرجات الحاصلين عليها في كافة المواد الدراسية وسوف تقون كل محافظة بنشر نتائج الطلاب واسماء الناجحين في الاختبارات التي تمت للشهادة الابتدائية الدور الاول. رابط نتائج السادس الابتدائي العراق رابط نتائج السادس الابتدائي العراق من المنتظر ان يتم تحميل كافة نتائج السادس العراق خارجي و محو امية و كذلكنتائج المرحله الابتدائيه الصف السادس عبر ملفات درايف ويمكن الاطلاع عليها على

كما يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر والذي سيكون متابع لكافة نتائج العراق في كل محافظه ويمكن للطلاب الان دخول رابط وزاره التربيه والتعليم العراقيه والبحث بالاسم والرقم الامتحاني للطالب في محافظات الكرخ وذي قار وبغداد والبصرة والأنبار وبابل وكركوك والسليمانية ودهوك ويالي وواسط وصلاح الدين ومحافظات كربلاء وميسان والمثني والنجف واربيل وجميع المحافظات وسوف يتوالي اعلان نتائج الاختبارات للصف السادس الابتدائي العراق فور أن تنتهي التصحيح.

تحديث، بدأت نتائج الصف السادس الابتدائي العراق في الظهور حيث ظهرت نتائج محافظة الكرخ الثانية المدارس الصباحية وتم نشر ملف pdf بجميع أسماء الطلاب الناجحين من السادس الابتدائي في مديرية الكرخ الثانية حيث كانت النتائج جيدة من المتوقع أن تتوالي ظهور نتائج بقية المحافظات الأخري في العراق، جدير بالذكر أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة في بعض المحافظات.