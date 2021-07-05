ألمانيا وإسبانيا والسويد ومطالبات بنزع النووى حول العالم

جدة - نرمين السيد - دعا وزراء خارجية ألمانيا وإسبانيا والسويد، اليوم الإثنين، جميع القوى النووية إلى خفض ترسانتها بشكل كبير، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للدول الثلاثة فى مدريد بشأن نزع السلاح النووى، اليوم.





وفى منشور مشترك، اليوم الإثنين، كتب وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، ووزيرة الخارجية الإسباني أرانشا جونزاليز لايا، ووزيرة خارجية السويد آن ليند: "يمكن أن يشمل ذلك التقليل من دور الأسلحة النووية في الاستراتيجيات والعقائد، والحد من مخاطر الصراع ونشر الأسلحة النووية بشكل عرضى، وزيادة معدل خفض المخزونات النووية وإرساء الأسس لجيل جديد من اتفاقات الحد من الأسلحة".

وقال الوزراء الثلاثة: "يجب أن ننهى تجارب الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد عن طريق بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واستئناف المفاوضات بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية للاستخدام العسكرى وبناء قدرات قوية وذات مصداقية للتحقق من خطوات نزع السلاح النووى".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع، اليوم، فى إطار مبادرة ستوكهولم التى تضم 16 دولة يسعون للدفع بخفض الأسلحة النووية فى جميع أنحاء العالم.

وكان الاجتماع الذى عقد بين الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى منتصف يونيو الماضى، قد جدد الآمال فى إحراز تقدم، إذ اتفقت أكبر قوتين نوويتين فى العالم ـ أمريكا وروسيا ـ على إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووى.