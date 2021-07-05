إصابة أكثر من 20 شخصا فى انفجار مصنع بـ تايلاند

جدة - نرمين السيد - وذكر التلفزيون الوطنى التايلاندى، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التى تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.

وكان الانفجار قد وقع فى الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلى فى مصنع حبيبات البولى إيثيلين فى منطقة بانجفلى، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولى.