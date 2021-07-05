ارتفاع قتلى تحطم الطائرة الفلبينية إلى 50 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية إدجارد أريفالو، إن الحادث أسفر عن مقتل 47 من الأفراد العسكريين على متن طائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" وثلاثة مدنيين.
وأضاف أريفالو أن 49 جنديا وأربعة مدنيين أصيبوا، وحتى صباح الإثنين، تم حصر جميع الجنود وأفراد الطاقم البالغ عددهم 96 الذين كانوا على متنها.
وكانت السلطات العسكرية الفلبينية أعلنت فى وقت سابق من أمس الأحد، عن تحطم طائرة عسكرية جنوب البلاد، موضحة أنها تحطمت أثناء محاولتها الهبوط فى جزيرة جولو فى إقليم سولو.
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