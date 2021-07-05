قوات الشرعية اليمنية تحرر مناطق جديدة بمحافظة البيضاء

جدة - نرمين السيد - حررت قوات الشرعية اليمنية، فجر اليوم الإثنين، منطقتى الخلوة والروضة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثى التابعة للحرس الثورى الإيرانى، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.





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