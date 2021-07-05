تونس: الحالة الوبائية صعبة ولم تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وقالت إن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة وتتراوح بين 30 و50 % بمختلف جهات البلاد وعدد المصابين الوافدين على أقسام الاستعجالى فى تزايد فى انتظار الحصول على أسرة انعاش أو أوكسجين.
وبحسب وزارة الصحة، فإن معظم الولايات تخطت مستوى "الإنذار المرتفع جدا" والذى يعنى تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 آلف ساكن، فى وقت تشهد فيه المستشفيات العمومية انهيارا فى طاقة الاستيعاب ونقصا فى التجهيزات وأسرة الإنعاش والأكسيجين.
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