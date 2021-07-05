عاجل.. الأمن الفيدرالى الروسى يحبط هجمات لداعش فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال الأمن فى بيان: "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التى جرى التخطيط لها فى صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابى، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين".

وكان الأمن الفيدرالى قد أعلن بداية الشهر عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" للقيام بها فى العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبى روسيا.

وأشار البيان إلى قيام أحد المجرمين فى مقاطعة أستراخان بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثانى فقد تم اعتقاله فى موسكو.