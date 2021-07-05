إسرائيل: مستعدون لعمل عسكري جديد فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وفى حديث نقله تلفزيون "i24 نيوز" الإسرائيلى، قال جانتس: "احتمال الحرب مع غزة لا زال قائمًا، وإن القطاع مكان حساس جدًا، وقابل للانفجار فى أى لحظة".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلى، أن الجيش الإسرائيلى على أهبة الاستعداد لكل عملية، موضحًا أنه بعد عملية "حارس الأسوار" قلنا إننا (لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق)، وأيضاً نحن لا نتقبل قضية البالونات الحارقة.

وأضاف: "من الآن فصاعدًا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهداف نراها نوعية".

وبخصوص قضية الجنود الأسرى لدى حماس، قال جانتس: "آمل أنهم سيضطرون النزول عن شجرتهم بهدف التوصل إلى نقطة التقاء. من المهم أن يفهموا المعيقات أمام تطوير وإعادة إعمار قطاع غزة إنه قضية استعادة أبنائنا".