إعلام إيرانى: مخاوف من استهداف إسرائيل ناقلة نفط متجهة إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، نشرت قناة مقربة من الحرس الثورى عبر تليجرام، أن "بعض المصادر العبرية صرحت بأن ثمة احتمال بأن تتعرض الناقلة بالقرب من قناة السويس لهجوم تخريبى أثناء نقلها النفط إلى لبنان، وذلك بعد استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى".

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، فى وقت سابق، أن المسؤولين العسكريين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون السبت فى المحيط الهندى.