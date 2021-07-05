يستجيب بشكل جيد.. الفاتيكان تعلن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى فى بيان إن "البابا يستجيب بشكل جيد عقب الجراحة التى أجريت بتخدير كلى". ولم يقدم المتحدث تفاصيل بشأن موعد خروج البابا من مستشفى جيميلى فى روما. يشار إلى أن البابا فرنسيس، كان قد أُدخل مستشفى فى روما، أمس الأحد، للخضوع "لجراحة مقررة" فى القولون، وأجرى الجراحة فريق طبى من عشرة أفراد.

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