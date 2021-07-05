عاجل.. استهداف خط للطاقة الكهربائية يغذى مشروع ماء فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان "يستمر العنف المسلح فى التأثير سلباً على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر كبيرة فى المورد الحيوى بحرمان المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات بعضها عن بعض من خلال تفجير أبراج وخطوط نقل الطاقة، فضلاً عن الخسائر المادية والحد من إمكانية الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية وإيقاف عجلة التنمية الاقتصادية عبر الاستهداف المتعمد والعشوائى والانتهاكات الخطيرة ضد خطوط وابراج الطاقة الكهربائية فى عموم العراق".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "الحكومة مستمرة فى اتخاذ التدابير الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التى تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ أهدافهم ومنع الأثر المتوخى منها، إلى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التى تليق بالمواطن برغم التحديات التى تواجه البلاد".
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