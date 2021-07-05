قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "معا" للأنباء الفلسطينية، قال شهود عيان، إن آلية واحدة على الأقل ترافق تلك الجرافات فى عملية التوغل، التى تشهد عمليات تجريف فى محيط الجدار الأمنى، وسط إطلاق قنابل دخانية.

وفي السياق نفسه، أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه المزارعين فى عدة مناطق حدودية، دون الإبلاغ عن إصابات