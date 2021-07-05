LINK موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول.. هنا كشوف النتائج كاملة بصيغة PDF جميع المحافظات

بدأ موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول في إعلان تفاصيل النتيجة ونشر أسماء أوائل المرحلة الابتدائية في مختلف المحافظات العراقية وذلك بعدما أعطت وزارة التربية العراقية إشارة البدء لنشر نتائج السادس الابتدائي 2021 بجميع المحافظات وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت والذي أصبح يستقبل مئات الآف من الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الحصول على كشوف النتائج بصيغة PDF خلال الساعات الماضية وفقًا لتصريحات مسؤولي الوزارة.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

أكدت وزارة التربية العراقية بأن الحصول على نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف والمراحل التعليمية قد أصبح أسهل بكثير عما كانت عليه الأوضاع خلال السنوات الأخيرة ويرجع هذا إلى العديد من العوامل، ومن بينها التقدم التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الوسائل الحديثة من أجل تطوير منظومة التعليم في جمهورية العراق خلال هذه الفترة.

وكانت وزارة التربية قد شددت على ضرورة دخول الطلاب إلى موقع الوزارة الرسمي من أجل الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الوزير الدكتور علي حميد في غضون الساعات الماضية ومن ثم قد تم إرسالها إلى المدارس المختلفة ونشرها على المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة العراقية.

استعلام نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول

أعلنت الحكومة متمثلة في وزارة التربية العراقية عن تدشين بعض المواقع والروابط الإلكترونية الجديدة التي من شأنها بأن تبدأ في استقبال الآف من الطلاب وأولياء أمورهم خلال شهر يوليو الجاري ومن ثم استخراج نتائج الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية ومن بينها نتيجة السادس الابتدائي ونتائج الثالث المتوسط وكذلك البكالوريا والثانوية العامة.

وقد جاءت طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق بالاسم والرقم الامتحاني على هذا النحو التالي:

في البداية توجه نحو موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت.

اختر خدمات الطلاب وأولياء الأمور وبعد ذلك اضغط على كشوف النتائج.

قم بتحميل كشف النتائج الخاص بمحافظتك.

ابدأ في البحث عن النتائج باستخدام بيانات الطالب الأساسية مثل الاسم والرقم الامتحاني.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2021

بدأت وزارة التربية بالعراق في نشر درجات الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ الساعات الأولى لصباح اليوم من خلال مواقع الوزارة الرسمية على شبكة الإنترنت وهو الأمر الذي ساعد الآف من الطلاب على معرفة النتيجة فور اعتمادها بدلًا من انتظار ظهورها داخل المدارس الابتدائية المختلفة في جميع أنحاء العراق.