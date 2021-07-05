نظام بلاك بورد جامعة حفر الباطن وكيفية التسجيل في بلاك بورد جامعة حفر الباطن

نظام بلاك بورد جامعة حفر الباطن يعتبر من الروابط التي يقبل كل من أعضاء الكادر التعليمي والطلاب على التسجيل فيه حتى يتمكنوا من أن يتابعوا الخطط المعتمدة التي تضعها جامعة حفر الباطن، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

نظام بلاك بورد جامعة حفر الباطن

بلاك بورد جامعة حفر الباطن من الأنظمة التي قامت الجامعة بوضعها حتى تتماشى مع باقي الجامعات على مستوى المملكة في الأنظمة التعليمية المتطورة.

حيث إن هذا النظام يساعد كل من الكادر التعليمي والطلاب على أن يحصلوا على الرؤية التعليمية الجديدة، ويتابعون المحاضرات ويتابعون وقت المراجعات.

بالإضافة إلى وجود الاختبارات والواجبات عن بعد.

جامعة حفر الباطن

تعتبر من الجامعات القديمة في المملكة التي وفرت الخدمات التعليمية عن بعد و الدراسة بها أصبحت بالشكل الإلكتروني، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وتسعى الجامعة على أن يستمر التعليم مع الحفاظ على الطلبة والكادر التعليمي من الإصابة بهذا الفيروس.

كيفية التسجيل في بلاك بورد جامعة حفر الباطن

تضع الجامعة مجموعة من الخطوات التي يتمكن من خلالها الطلبة والكادر التعليمي من التسجيل في بلاك بورد حفر الباطن:

قم بالدخول إلى موقع جامعة حفر الباطن من خلال الرابط المباشر.

اضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية، وسوف تجده في القائمة الرئيسية.

تظهر مجموعة من الأنظمة يختار منها الطالب بلاك بورد.

يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المخصص له.

يضغط على تسجيل الدخول.

تحميل بلاك بورد جامعة حفر الباطن

الكثير من الأفراد الذين يملكون هواتف ذكية يمكنهم تحميل مشغل البلاك بورد بسهولة كبيرة على الأجهزة الخاصة بهم.

أما بالنسبة إلى الأفراد الذين يريدون تحميل هذا التطبيق على أجهزة الكمبيوتر يتبعون هذه الخطوات:

ينتقل المستخدم إلى صفحة تحميل مشغل البلاك بورد من خلال الرابط المباشر لها .

يبدأ المستخدم في تحديد النسخة التي تتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالحاسوب المطلوب.

يتم الضغط على أيقونة التحميل، وينتظر فترة من الوقت حتى يتم تحميل التطبيق.

يذهب المستخدم إلى مساق التحميل.

ثم يبدأ في تنصيب البلاك بورد من خلال التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تحدثنا في هذا المقال عن بلاك بورد جامعة حفر الباطن وتعرفنا على الرابط المباشر لجامعة حفر الباطن بلاك بورد، وتناولنا نبذة مختصرة عن الجامعة وكيف يمكن تحميل بلاك بورد على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.