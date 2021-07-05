كشف نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول جميع المحافظات PDF الآن عبر موقع وزارة التربية

بات كشف نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول لجميع المحافظات متوفر الآن من خلال موقع وزارة التربية العراقية بصيغة PDF والتي تمكن جميع الطلاب من الإطلاع على نتائجهم من خلال الاسم والرقم الامتحاني، وهذا بعد بيان الوزارة الذي شرحت فيه تفاصيل ومؤشرات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول عبر وسائل الإعلام مؤكدة بأن نسب نجاح الطلاب في نتائج الامتحانات خلال العام الجاري ربما تتفوق على السنوات الماضية في أغلب المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

ذكرت بعض التقارير الإعلامية نقلًا عن مسؤولين في وزارة التربية العراقية بأن هناك إقبال غير مسبوق على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت من قبل الآباء وأولياء الأمور وكذلك الطلاب والطالبات من أجل معرفة تفاصيل نتائج الامتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني ومن بينها نتيجة الصف السادس الابتدائي والتي صدرت الأوامر الرسمية بشأن البدء في نشرها عبر المواقع الإلكترونية ليتمكن جميع أفراد المنظومة التعليمية من الإطلاع عليها في أسرع وقت ممكن خلال الساعات المقبلة.

ويذكر بأن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول يمكن الاستعلام عنها كذلك من خلال الذهاب إلى مدارس الابتدائية المنتشرة على مستوى جميع المحافظات وطلب الإطلاع على النتيجة بالدرجات في جميع المواد الدراسية والتأكد من كون الطالب قد تحصل على حقه كاملًا خلال النتائج في الفصل الدراسي الثاني.

استخراج كشف نتائج السادس الابتدائي 2021

تدور أغلب تساؤلات أولياء الأمور والطلاب في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة حول أفضل طريقة لاستخراج نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وهل يمكن بالفعل الوصول إلى النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية وخاصة موقع وزارة التربية العراقية، ولهذا السبب فقد أصدرت الوزارة بيان رسمي للحديث حول نتائج امتحانات الدور الأول بجميع المراحل التعليمية مؤكدة بأن الطلاب وأولياء أمورهم بإمكانهم الوصول إلى نتائجهم من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت في أي وقت.

وقد جاءت طريقة استخراج كشف نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الدور الأول على هذا النحو التالي: