ماديرا تستقبل السياح المطعمين بأي من لقاحات كورونا

أعلنت الحكومة الإقليمية في جزر ماديرا البرتغالية، الأحد، السماح بدخول السياح المطعمين بأي نوع من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وأشارت الحكومة إلى أن قرارها لا يقتصر فقط على اللقاحات التي وافقت عليها هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أجاز الأسبوع الماضي منح شهادة للمطعمين للسفر، شملت لقاحات "فايزر وبايونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" فقط.
ووفق القرار الأوروبي، يسمح بالسفر عبر دول الاتحاد للأشخاص الذين حصلوا على تطعيمات كاملة من تلك اللقاحات المعتمدة، أو ثبت تمتعهم بالمناعة المكتسبة من التعافي من الفيروس التاجي.
وحسبما ذكرت "رويترز"، فإن البر الرئيسي للبرتغال لا يعترف سوى باللقاحات الأربعة المذكورة، لكن ماديرا وهي منطقة ذاتية الحكم تشتهر بمناظرها الطبيعية، ستسمح للزوار الذين أخذوا تطعيمات أخرى بدخولها.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول الصحة في ماديرا، بيدرو راموس، قوله إنه سيتم قبول كل اللقاحات، موضحا: "إذا تم تطعيم الملايين بهذه اللقاحات (التي لم يوافق عليها الاتحاد الأوروبي)، فإن مستوى حمايتهم مماثل لغيرهم".
وجاء قرار ماديرا في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لانتقادات لاذعة لعدم إدراجه لقاحات أخرى ضمن قائمته مثل "كوفيشيلد"، الذي يعد نسخة من لقاح "أسترازينيكا"، وينتج في الهند.
وتشير تقديرات إلى أن حوالي 5 ملايين شخص في بريطانيا، وهي مصدر مهم للسياحة الأجنبية في ماديرا، قد حصلوا على لقاح "كوفيشيلد"، والذي تستخدمه أيضا مبادرة "كوفاكس" العالمية، لإتاحة لقاحات كوفيد-19 بشكل منصف على الصعيد العالمي.
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