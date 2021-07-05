خوفا من "الدخان السام".. سلطات تايلاند تخلي منطقة بعد انفجار

أسفر انفجار هائل بمصنع على مشارف مدينة بانكوك التايلاندية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين، ودفع السلطات إلى إخلاء منطقة واسعة، خوفا من انبعاث الأبخرة السامة الناجمة عن حرق المواد الكيماوية.

واندلع الحريق في حوالي الساعة الثالثة صباحا في مصنع لتصنيع الرغوة والكريات البلاستيكية خارج بانكوك، بالقرب من مطار سوفارنابومي، مما أدى إلى تحطم نوافذ المنازل المحيطة وتسبب في تطاير الحطام من الهواء.

وأمكن سماع دوي الانفجار على بعد كيلومترات. واستخدم رجال الإطفاء مروحيات لإلقاء المياه على المناطق التي يصعب الوصول إليها في المجمع الكبير، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

أوضح مسؤول الوقاية من الكوارث المحلي، تشيليت سواناكيتبونغ، أنه بحلول منتصف الصباح، تمت السيطرة على الحريق الرئيسي في مصنع مينغ ديه للكيماويات، لكن خزانا ضخما يحتوي على "مونومر الستايرين" الكيميائي استمر في الاشتعال.

أخلت السلطات المنطقة المحيطة بموقع الحريق، بما في ذلك المستشفى الذي كان يتم فيه علاج المصابين، وذلك خوفا من "الدخان السام" المتصاعد من احتراق المواد الكيماوية.