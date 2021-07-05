عبير موسى: هناك محاولة لتعطيل عمل البرلمان فى تونس

جدة - نرمين السيد - أكدت عبير موسى، رئيسة كتلة الدستورى الحر فى برلمان تونس، إن هناك محاولة لتعطيل عمل البرلمان فى البلاد، قائلة إن "مجلس النواب التونسى يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية".





وكانت موسى قد تعرضت لاعتداء من قبل عضو فى البرلمان التونسى، خلال جلسة البرلمان الأربعاء الماضى، قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، فى حادث صدم التونسيين. ولم يُعرف سبب اعتداء النائب الصحبى سمارة على عبير موسى على وجه الدقة، لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى زميلته التى كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الجوال وبادرها بالضرب.



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