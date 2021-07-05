مستشار الرئيس الأفغانى: قواتنا ستشن هجوما مضادا فى الأقاليم الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال حمد الله مهيب، مستشار الأمن القومى للرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الإثنين، إن "قوات الحكومة الأفغانية تعتزم شن هجوم مضاد فى أقاليم البلاد الشمالية بعدما خسرت مناطق لصالح حركة طالبان".





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