أخبار اليمن : جرحى في صعدة وتعز وخروقات مستمرة بالحديدة

جرحى في صعدة وتعز وخروقات مستمرة بالحديدةواصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأًصيب مواطنان أحدهما طفل بنيران العدو في صعدة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 163 قذيفة و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على العرج في مديرية باجل، واستهدف طيران تجسسي بغارتين مديرية التحيتا.

وتضمنت الخروقات تحليق ست طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة، والمنظر وكيلو16 و32 طائرة تجسسية في أجواء المنظر والتحيتا والفازة والجبلية وكيلو16.

وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في صعدة، وثلاث غارات على منطقة مجازة الغربية بمحور عسير.

وأشار المصدر إلى إصابة طفل برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة وادي جديد بمديرية التعزية محافظة تعز.