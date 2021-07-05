فرار ألف جندى أفغانى إلى طاجيكستان بعد معارك مع طالبان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "خوفار"، أعلنت أجهزة الأمن فى طاجيكستان أن "1.037 جنديا من القوات الحكومية الأفغانية فروا إلى أراضى طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة مع طالبان".

وتابع البيان: أن "مقاتلى طالبان سيطروا بشكل تام على ستة أقاليم فى ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان، تمثل 910 كلم من الحدود المشتركة مع طاجيكستان".

وعبر مئات الجنود الأفغان الحدود فى وقت سابق، هربًا من هجوم طالبان فى الأسابيع الأخيرة، وسمحت لهم طاجيكستان على الدوام بالمرور بموجب "مبدأ حسن الجوار واحترام موقف عدم التدخل فى شؤون أفغانستان الداخلية".

وتسيطر حركة طالبان منذ نهاية يونيو على المركز الحدودى الأكبر مع طاجيكستان وعلى المعابر الأخرى المؤدية إلى هذا البلد، كما تسيطر على مناطق محيطة بمدينة قندوز التى تبعد حوالى خمسين كلم.

وتضاعف طالبان هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكى فى مطلع مايو، ومن المتوقع أن تستكمل القوات الأمريكية المتبقية انسحابها بحلول الموعد النهائى فى 11سبتمبر، الذى أعلنه الرئيس جو بايدن، لإنهاء أطول حرب أمريكية.