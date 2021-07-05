جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "خوفار"، أعلنت أجهزة الأمن فى طاجيكستان أن "1.037 جنديا من القوات الحكومية الأفغانية فروا إلى أراضى طاجيكستان للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة مع طالبان".
وتابع البيان: أن "مقاتلى طالبان سيطروا بشكل تام على ستة أقاليم فى ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان، تمثل 910 كلم من الحدود المشتركة مع طاجيكستان".
وعبر مئات الجنود الأفغان الحدود فى وقت سابق، هربًا من هجوم طالبان فى الأسابيع الأخيرة، وسمحت لهم طاجيكستان على الدوام بالمرور بموجب "مبدأ حسن الجوار واحترام موقف عدم التدخل فى شؤون أفغانستان الداخلية".
وتسيطر حركة طالبان منذ نهاية يونيو على المركز الحدودى الأكبر مع طاجيكستان وعلى المعابر الأخرى المؤدية إلى هذا البلد، كما تسيطر على مناطق محيطة بمدينة قندوز التى تبعد حوالى خمسين كلم.
وتضاعف طالبان هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكى فى مطلع مايو، ومن المتوقع أن تستكمل القوات الأمريكية المتبقية انسحابها بحلول الموعد النهائى فى 11سبتمبر، الذى أعلنه الرئيس جو بايدن، لإنهاء أطول حرب أمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرار ألف جندى أفغانى إلى طاجيكستان بعد معارك مع طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.