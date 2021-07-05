رقم هاتف حساب المواطن الموحد للشكاوى والاستفسارات وأوقات التواصل

رقم هاتف شكاوي حساب المواطن 1442 من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين هي معرفة رقم حساب المواطن للشكاوي حتى يتمكنوا من تقديم جميع المشاكل التي تواجههم حتى يتمكن البرنامج من حل هذه الأمور أو في حالة الاستفسار عن أمر ما، وبالتالي يقوم برنامج حساب المواطن بتقديم معونات مالية لجميع المواطنين ولكن بعد توافر الشروط ومعايير الاستحقاق التي تم تحديدها من قبل البرنامج، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة رقم حساب المواطن للشكاوى وأهم الشروط التي تم تحديدها.

رقم حساب المواطن للشكاوى

يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج تقديم بعض الشكاوى أو الاعتراضات أو في حالة الاستفسار من خلال رقم 19921 وهذا الرقم يعمل بدايةً من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً. كما يُمكن أيضا التواصل مع خدمة العملاء عبر تويتر التابعة لبرنامج حساب المواطن من خلال @citizen_care والتي تعمل من الأحد إلى الخميس على مدار 24 ساعة، أما يوم الجمعة والسبت يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة بدأ من الساعة الواحدة مساءاً حتى الحادية عشر مساءً. يُمكن أيضا التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع عبر الموقع خلال جميع أيام الأسبوع عبر الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج.



شروط حساب المواطن الأساسية

يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية بمعرفة أهم الشروط التي تم تحديدها من قبل حساب المواطن وهي:

ينبغي أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية ومتواجد داخل المملكة السعودية بشكل دائم.

أن يكون داخل هذا الشخص المتقدم لا يتعدى 2000 ريال سعودي.

وعمره أكبر من 18 عام.

وأن يكون هذا الشخص متواجد داخل البلاد لأكثر من 90 يوم وذلك في الاثنا عشر شهرا الماضية. لكي يتمكن هذا الشخص من استكمال جميع بيانات التسجيل في حساب المواطن.

ألا يكون ابن أو ابنة لأم أو أب غير سعودي.

كما أكد البرنامج عبر تويتر أنه لا يوجد تاريخ مُحدد حتى الآن لفتح باب التسجيل مُجدداً وأنه يتم مراجعة الضوابط الخاصة بالبرنامج بشكل دوري، وأعلن حساب المواطن اليوم عن تاريخ إيداع الدفعة رقم 44 يوم الأحد القادم الموافق 11 يوليو 2021.