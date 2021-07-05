رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 وشروط التسجيل والقبول في الحرس الملكي

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي ، لقد أعلن معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية عن تقديم وظائف الحرس الملكي 1442-1443. حيث سوف يبدأ المعهد في قبول دفعة جديدة للتوظيف لرتبة عريف فني 1442. كما أن من المقرر سيتم قبول الطلبات من حملة الشهادة الثانوية العامة السعودية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 وشروط التسجيل في وظائف الحرس الملكي فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

وظائف الحرس الملكي 1442

لقد أعلن معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية عن وظائف الحرس الملكي 1442. لحاملي شهادة الثانوية العامة أن يقوموا بالتقديم في برامج الإعدادية الخاصة بالوظائف. كما أن سوف يتم تعيين رتبة عريف فني بعد الدراسة. حيث يتم تنفيذ هذه البرامج التالية في البرامج الإعدادية.

برمجة الحاسب الألي.

البرنامج التنفيذي للسكرتارية.

برنامج سلاسل الإمداد.

علي المتقد أن يقوم بالدخول علي رابط تقديم وظائف الحرس الملكي .

. سوف تظهر صفحة بها نوعين من التقديم في وظائف الحرس الملكي. النوع الأول التقديم علي البرامج الإعدادية وهذا التقديم يؤهل فيما بعد في العمل الحكومي أو الأهلي. كما أيضا النوع الثاني من التقديم هي برامج إعدادية الخاصة بالحرس الملكي وتؤهل الخريج للعمل برتبة عريف فني.

يجب أختيار أي من الخيارين السابقين والنقر علي التالي.

سوف تظهر صفحة بها الجنسية ويجب أختيار سعودي الجنسية أو مقيم داخل المملكة واختيار نوع الشهادة. يجب ملاحظة أنه يمكن للمقيم أن يلتحق بالبرامج الإعدادية فقط التي تؤهل للعمل في القطاع الحكومي. ولكن ليس علي المقيم أن يلتحق بالبرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي.

بعد أختيار برامج الإعدادية يجب النقر علي التالي.

سوف تظهر صفحة بها شروط وتعليمات الالتحاق يجب قراءة التعليمات بعناية ثم النقر في أسفل الصفحة علي ( أتعهد أني قمت بالإطلاع علي التعليمات والشروط التسجيل في برامج المعهد الإعدادية ) ثم النقر علي التالي.

كما يتم ظهور صفحة أخري بها بيانات المتقدم علي وظائف الحرس الملكي مثل رقم السجل، وتاريخ الميلاد. يجب ملئ البيانات بشكل صحيح حتي لا يتم أستبعاد طلب الالتحاق. وذلك عبر رابط تسجيل الحرس الملكي.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 وكيفية التسجيلشروط القبول في البرامج الاعدادية الخاصة بالحرس الملكي

يجب قراءة الشروط المطلوبة وفي حال انطباقها يقوم المتقدم بتعبئة الطلب عبر رابط تقديم وظائف الحرس الملكي.

لا يلزم هذا التطبيق دائرة القبول والتسجيل بالحرس الملكي بقبول أو استكمال إجراءات التقديم.

يتم إكمال طلب القبول بدقة عبر الموقع الإلكتروني عبر رابط تقديم وظائف الحرس الملكي.

تسجل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب مع التأكد من تعبئة جميع الحقول.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل ومن مواليد المملكة العربية السعودية (باستثناء من ولد وترعرع مع والده ، والذي كان حاضرًا للعمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة ، بشرط ألا يحمل جواز سفر وجنسية الدولة التي ولد فيها).

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية) أو المعاهد العلمية حسب متطلبات كل برنامج. لا يقبل حاملي شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معاهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

إجراء اختبار القدرات واختبار الأداء الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم لجميع البرامج الإعدادية المخصصة لحاملي الثانوية العامة التي يقدمها المعهد.

علي طالب وظائف الحرس الملكي أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه بأي عقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يتم طرده من الكلية أو المعهد العسكري لأي سبب من الأسباب.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه بأي عقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يتم طرده من الكلية أو المعهد العسكري لأي سبب من الأسباب. حد أدني لسن المتقدم 17 عام. كما أيضا حد أقصي لسن المتقدم 30 عاما.

يجب أن يتلاءم الوزن مع طوله وأن يكون حسن التكوين بالنسبة لطوله. حيث لا يقل الطول عن 170سم.

لائق طبيا وخالي من أي أمراض مزمنة.

ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو كان موظفاً في السابق ، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

علي طالب تقديم وظائف الحرس الملكي أن يتعهد علي نفسة أنه سوف يقوم بخدمته العسكرية لمدة 4 سنوات متتالية.

يجب علي المتقدم أن يكون من أصل سعودي. أو مولود من أم سعودية وأب ليس سعودي والالتحاق عبر رابط تقديم وظائف الحرس الملكي .

. أن يكون المرشح أو المرشحة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية) أو المعاهد العلمية حسب متطلبات كل برنامج. لا يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقب أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

أن يكون المرشح أو المرشحة من خريجي الثانوية العامة ولا يزيد عمر المرشح عن (25 سنة).

إجراء اختبار القدرات واختبار الأداء الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم لجميع البرامج الإعدادية المخصصة لحاملي المدارس الثانوية التي يقدمها المعهد.

إذا كان المرشح أو المرشحة (التحق بالفعل ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) ، فمن اللازم أن يكون قد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ استبعاده من المعهد.

إذا كان المرشح أو المرشحة (التحق بالفعل ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) ، فمن الضروري أن يكون قد أمضى سنة واحدة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.

شروط التسجيل في وظائف الحرس الملكي لحاملي الشهادة الثانوية والالتحاق ببرامج الاعدادية

عزيزي القارئ زائر موقعنا المفضل (ثقفني) لقد أستعرضنا لك اليوم رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 وشروط التسجيل في وظائف الحرس الملكي وشروط القبول في البرامج الاعدادية الخاصة بالحرس الملكي. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.