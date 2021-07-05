مباراة الأهلي… وحقيقة إصابة محمد الشناوي

خطأ كبير من حارس كبير، كلف الفريق تعادل على الرغم من أن الخصم، لم يكن كامل العدد، وتصالح مع الجمهور الغاضب برباعية نظيفة، في مباراة مراثونية، شهدت ثلاثة أهداف في دقيقة ونصف، أحرز هدفين منهما محمد شريف، و هدف احرزه حسين الشحات، وهدف لعلي معلول من ضربة جزاء، وكانت مباراة فنية رائعة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، شهدت الكثير من الأحداث

مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب

يلتقي الأهلي مع المقاولون العربفي مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، يوم الخميس المُقبل الموافق الثامن شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث شهدت تلك المباراة ريمونتادا من لاعبي المارد الأحمر، بعد تقدم المقاولون بهدفين، ولكن المباراة انتهت لصالح القلعة الحمراء في أقل من ثلث ساعة.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف تذاع المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب على الهواء مباشرةً، على مجموعة أون تايم سبورتس الفضائية، ولكن لم يتم الإعلان عن اسم معلق المباراة

إصابة محمد الشناوي

صرح الكابتن سامي قمصان المدرب المساعد للجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الشناوي قد تعرض لكدمة بسيطة لم ترتقي للإصابة وقد أثبتت الأشعة ذلك، ولكن فضل الجهاز الفني اراحته بعد الاطمئنان للنتيجة، فقام بالدفع بعلي لطفي لغعطائه حساسية للمبارايات، خاصةً أنه هو بديل الشناوي في فترة سفره لأولمبياد طوكيو، وقد صرح الكابتن أحمد شوبير أن الشناوي قد أدى مباراة بيراميدز وهو مصاب بنزلة برد شديدة.