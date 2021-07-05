جدة - نرمين السيد - وأضافت موسى، فى تصريحات وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن كتلة الحزب الدستورى الحر الأكثر تعرضا للعنف، وما يجرى فى البرلمان التونسى هو قلب للحقائق. وتابعت بالقول "نحن رفضنا أن يكون أبناء القرضاوى أعضاء فى المحكمة الدستورية، ورفضنا بيع تونس ولكن تم تلفيق التهم ضدنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبير موسى: ندرك خطط الإخوان فى تونس ونقطع عليهم الطريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.