طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 عراق دور اول عبر موقع moch.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 عراق دور اول التى تتزايد حولها مؤشرات البحث بشكل ملحوظ وكبير من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور داخل العراق فى ظل تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية المؤكدة على تفعيل خواص اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نتابعه من خلال الفقرة التالية

طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 عراق

تستمر وزارة التربية والتعليم العراقية بالاستعداد حول تفعيل خواص اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق فى ظل الانتهاء بشكل رسمي من عمليات رصد وتصحيح الدرجات على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك بعد البدء فيها مباشرة من تاريخ الانتهاء من الالتحاق على اختبارات الصف السادس الابتدائي التي انتهت فى التاسع عشر من يونيو ليتم الانتهاء بشكل رسمي من اعمال التصحيح ورصد الدرجات والاعلان ايضاً عن اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي داخل العراق، لنستعرض على غرار هذا الامر كيفية الحصول على تلك النتائج اون لاين

خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل رقم الامتحاني والاسم الرباعي

النقر على خانة استعلام لتكون النتائج معلنة أمامكم بالحال

هذا وبامكان جميع الطلاب مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي بالعراق المعلنة فى كافة المحافظات العراقية بشكل مبسط بامكانكم اتباعه من خلال الخطوات السابقة بالاعلي، عليه بامكانكم ترك البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل الاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من بيانات مطلوبة للاستعلام

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق

نوافيكم بأسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق على النحو التالي:-

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

اعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق

وبعد الاعلان عن اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق يتواصل عمليات البحث على جوجل حول التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، على ان تبدأ اعمال اعلان ورفع نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني.

تتواصل عمليات البحث على جوجل حول الحصول على نتائج السادس الابتدائي بالعراق التي بالفعل تستمر عمليات إعلانها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على مستوى جميع المحافظات العراقية، وذلك بعد نجاح خلق الامكانية بتقديم عدد كبير من الخدمات الالكترونية من خلال الموقع فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19.

روابط وزارة التربية والتعليم العراقية

لازالت رابط المواقع التابعة لدي وزارة التربية والتعليم العراقية هي الجهات الوحيدة والرسمية للإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث نبهت وزارة التربية والتعليم العراقية طلاب الصف السادس الابتدائي بالاعتماد فقط على المواقع الرسمية المعدة بشكل خاص لنشر نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق.

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

لازال وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل على نشر نتائج طلاب الدور الاول بالصف السادس الابتدائي بالعراق وذلك على شكل الكتروني اون لاين من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني فور أن يتم الاشارة على تفعيل تلك الإمكانية داخل المحافظات التي انتهى فيها عمليات التصحيح ورصد الدرجات.