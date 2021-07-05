“الان” الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 الدور الأول بالبصرة وبابل وجميع المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 الدور الأول نتابعها معه حضراتكم فى ظل بدء وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان نتائج طلاب السادس الابتدائي فى بعض من المحافظات العراقية بموجب تأكيدات العديد من المصادر على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة على اختبارات الطلاب على مستوى جميع المحافظات العراقية، على أن يبدأ بالوقت الحالي الاستعدادات الاخيرة على تفعيل إمكانيات الحصول على تلك النتائج اون لاين.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2021 الدور الأول

نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق اصبحت من ضمن أكثر المواضيع بحثاً على جوجل من قبل الالاف الطلاب والطالبات الراغبين فى الحصول على تلك النتائج والذين يعيشون فى حيرتهم وقلقهم حتى يتمكنوا من الحصول على تلك النتائج بعد ان اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية بالفعل على اعلان ظهور تلك النتائج على مستوى بعض من المحافظات العراقية، ليتم الاشعار على أن نتائج بالكامل ستكون محملة على شكل ملفات pdf فى الاسبوع الاول من شهر يوليو وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سيفعل إمكانيات والعديد من الخدمات الإلكترونية التي جاءت بشكل احترازياً فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19 داخل البلاد، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وكذلك اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق

ننشُر امام حضراتكم اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدء العمل على نشر أسماء الحاصلين على أعلى معدل من معدلات الصف السادس الابتدائي بالعراق على النحو التالي

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق

جميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي داخل العراق يتمكنوا من إجراء استعلام عن نتائج الدور الاول بالصف السادس الابتدائي داخل العراق فور زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقي واتباع خطوات جاءت على نحو الصورة التالية:-