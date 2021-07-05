استعلام نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق pdf بجميع المحافظات

أوشكت وزارة التربية العراقية على إعلان نتائج السادس الابتدائي 2021 في جميع محافظات العراق، وذلك بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب، كما قامت بإعداد مراكز لرصد الدرجات وتجميعها ومن ثم قامت بتجهيز النتائج ليتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، والذي تم إعداده على أعلى كفاءة من أجل عرض النتائج ويستطيع كل طالب معرفة نتيجته بكل سهولة، وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان أخر، من أجل الحصول عليها وهو ما يجعل الأمر أسهل على الطالب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد الإعلان عن النتائج بعد أن أنهى جميع الطلاب أداء الامتحانات الخاصة بهم، وإعلان الوزارة عن الانتهاء من تصحيح الأوراق واعتماد النتيجة من السيد وزير التربية، ولذلك فقد أكدت الوزارة بأن النتيجة سوف تكون متاحة خلال ساعات قليلة من الآن.

وبدأت الوزارة بالإعلان عن النتائج في بعض المحافظات وما زالت مستمرة في الإعلان عن باقي المحافظات مثل بغداد وكركوك وديالي وكربلاء والأنبار والقادسية ونينوي والنجف، وغيرها من باقي المحافظات التي يترقب فيها الطلاب الإعلان عن النتائج، خلال الساعات المقبلة، وبذلك تنتهي الوزارة من الإعلان عن كافة النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

كيفية استخراج نتائج السادس إلكترونياً

وأعلنت الوزارة بأنه في إمكان الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال النظام الإلكتروني، فيكتفي توفر خدمة الإنترنت لدى الطالب من أجل الحصول على النتيجة وهو ما يجعل الطالب يستعلم عن النتيجة من المنزل فقط عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

اختيار “نتائج السادس الابتدائي”.

قم بتنزيل ملف النتيجة بصيغة pdf.

بعد ذلك قم بالبحث عن النتيجة في الملف من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

وبذلك تظهر النتيجة أمام الطالب وبها جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال العام الدراسي الذي انتهى في جميع المواد المقررة على الصف والتي قام الطلاب بأداء الامتحانات بها خلال الشهر الماضي.