“بالرقم الامتحاني” استخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 من رابط موقع وزارة التربية العراقية بالدرجات

استخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 ، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في العراق عن قرب الانتهاء من تصحيح أوراق اختبارات السادس الابتدائي وقرب موعد عرض نتائج السادس الابتدائي في العراق، شعر أولياء الأمور والطلاب بالقلق الكبير حيال ذلك للخوف من النتيجة وما يترتب عليها، حيث تحدد نتيجة الطالب في السادس الابتدائي قبوله من عدمه في مرحلة التعليم التالية وهي مرحلة التعليم المتوسط في العراق، ولأن الفصل الدراسي المنصرم اختلف عن الفصول الدراسية السابقة لهذا فإن نتائج هذا الفصل هامة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

وأتاحت وزارة التربية والتعليم في العراق رابط إلكتروني لموقعها الرسمى لكي تسمح لجميع الطلاب بالتعرف على النتائج فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية التي تم الاختبار بها، وهذا الموقع سيتم من خلاله الإعلان عن السادس الابتدائي وجميع المراحل التعليمية الأخرى، ويمكن لأي شخص التسجيل في الموقع بكل سهولة وعرض النتائج.

عرض نتائج السادس الابتدائي في العراق بالرقم الامتحاني للطالب

لكي يتمكن الطالب من التعرف على نتيجته للفصل الدراسي الثاني كل ما عليه فعله هو التسجيل في موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، ومن ثم كتابة رقمه الاختباري أو رقم جلوسه في الحقل المخصص ليتم عرض النتيجة الخاصة به فقط حيث لا يسمح بالإطلاع على باقي النتائج بدون امتلاك الرقم الاختباري للطالب في العراق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية في العراق

ولكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق عند الإعلان عنها يتم فتح رابط وزارة التعليم العراقية، وبعدها البحث عن خدمة عرض نتائج السادس الابتدائي في العراق وعلى الطالب أن يقوم بكتابة الاسم ورقم الجلوس لعرض النتائج بنجاح.

ومن الجدير العلم به أن ظهور نتائج السادس ابتدائي في العراق 2021 اقترب للغاية، حيث أن هذه النتيجة قد ظهرت في بعض الولايات العراقية، ولم تظهر في البعض الآخر، لذا ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عملية ظهور هذه النتائج حتى يطمئنوا على أبنائهم في هذه المرحلة الدراسية، ويُذكر أن الاستعلام عن النتيجة سيكون بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.