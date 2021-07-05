الكرملين يرجح وقوف أميركا وراء حادثة المدمرة البريطانية

موسكو ـ د.ب.أ: رجح الكرملين وقوف الولايات المتحدة وراء واقعة خرق مدمرة بريطانية لما تقول روسيا إنها حدودها البحرية في البحر الأسود، وتعهد بالرد بشكل صارم على أي حوادث جديدة من هذا القبيل.

ونقل موقع قناة “آر تي عربية” عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول في حوار إعلامي بث اليوم الأحد حادثة المدمرة البريطانية التي وقعت مؤخرا في البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم بأنها كانت استفزازا متعمدا مخططا له مسبقا على نحو جدي، يهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية.

ولوح بيسكوف إلى تورط الولايات المتحدة في الحادثة، قائلا: “أعتقد أن استخباراتنا تعرف بطبيعة الحال من تبنى هذا القرار، لكن وضع خطط بشأن مضمون مثل هذه العمليات يجري حسب اعتقادي على أيدي الزملاء الكبار وراء المحيط”.

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