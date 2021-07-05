الخرطوم ـ د.ب.أ: أعلنت قوات الأمن السوداني ضبط خلية تخريبية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص.

وذكرت صحيفة “الانتباهة” السودانية أن قوات المباحث الفيدرالية في الخرطوم التابعة للادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ضبطت خلية تخريبية مسلحة.

وأضافت أن القوات الفيدرالية ألقت القبض على أربعة متهمين بينهم معتمد سابق بالنظام السابق ضبط بحوزته أموال مزيفة وتم تحريز عربة نيسان تخص عناصر الخلية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن السوداني يقبض على خلية تخريبية مسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.