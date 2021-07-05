الكاظمي: طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم فـي العراق

بغداد ـ د.ب.أ: كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن طلب بلاده من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.

وقال الكاظمي، في حوار صحفي مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية نشر المكتب الإعلامي للحكومة العراقية جانبا منه الأحد، إن “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة واعتقد أنه قابل للتحقق”، مشيرا إلى أن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجاباً على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق.

وأضاف :”لقد طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، وكنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة”. وتابع الكاظمي :”نحن نتواصل مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، واعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحرّك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي ونرغب أن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها”.

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