أخبار اليمن : مجلس النواب يستمع لتقريري لجنتي الدفاع والأمن والإعلام

مجلس النواب يستمع لتقريري لجنتي الدفاع والأمن والإعلام
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن، بشأن شكوى نقابة تجار واصحاب معارض السيارات.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى التقرير التكميلي رقم (2) للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن مشروع قانون المخطوطات، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقر المجلس إدراج تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مديونية السلطة المحلية لدى صناديق (الطرق والجسور- الإنتاج الزراعي والسمكي- النشء والشباب - الخطوط الجوية اليمنية) في جدول أعماله لهذه الفترة.
وكان المجلس، قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي.
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