إنجاز تونسي في ويمبلدون.. أُنس جابر إلى ربع النهائي

كررت التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالميًا، أفضل إنجاز لها في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إثر بلوغها، يوم الاثنين، الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون الإنجليزية.

وتمكنت اللاعبة التونسية من تحقيق الإنجاز بعد أن قلبت تأخرها، أمام البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020 إلى فوز 7-5، 1-6، 1-6.

وكانت جابر قد حققت أفضل إنجاز لها في بطولات "الغراند سلام"، عندما بلغت الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وبعد أن تأهلت الى الدور الثالث للمرة الأولى في البطولة الإنجليزية هذا العام، أصبحت لاحقًا أول عربية تبلغ ثمن النهائي قبل أن تواصل مشوراها اليوم وتحقق فوزها الـ33 هذا العام.

وهذا الرقم الأعلى ضمن دورات رابطة المحترفات، بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة عالميًا التي ستلتقيها في ربع النهائي في مباراة مرتقبة.

وتفوقت سابالينكا على الكازخستانية إيلينا ريباكينا 6-3، 4-6، 6-3، لتبلغ هذا الدور من بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

وكانت التونسية قد أقصت من الدور الثالث الإسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة في ويمبلدون عام 2017.

وقالت جابر (26 عامًا) "كانت مباراة جيدة، خسرت في نهاية المجموعة الأولى ولكن اعتقدت أن الغضب ليس ردة الفعل المناسبة وفكرت في كل نقطة على حدة".

وعن الضربات الساقطة التي تتميز بها ولم تكثر منها يوم الاثنين ذكرت "عليك أن تغير قليلا. الجميع يعرف أنني أقوم بالضربات الساقطة، كنت أكثر عدوانية ولم أقم بالكثير منها".

وأضافت جابر التي باتت مصدر فخر في بلدها وإلهام للاعبات الإفريقيات والعرب "التحرك على العشب صعب، الضربات المقشّرة (سلايس) تعرقل تحرك الخصم لذا حاولت القيام بها".

وثأرت جابر في ثاني لقاء لها ضد شفيونتيك (20 عامًا)، من خسارتها أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن الاميركية عام 2019.

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من يونيو الماضي أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الإنجليزية.