بنجلاديش تمدد إغلاق كورونا لمدة أسبوع بسبب سلالة دلتا

وجاء فى إشعار رسمى، أنه: "بالنظر إلى الوضع الحالى لإصابات فيروس كورونا، فإن القيود التى تم فرضها فى وقت سابق، ستستمر حاليا حتى منتصف ليل الـ 14 من يوليو".
وكانت السلطات الصحية فى بنجلاديش أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 8.662 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا، و153 حالة وفاة، فى أعداد قياسية خلفت معاناة شديدة داخل المرافق الصحية.
وأغلقت بنجلاديش المكاتب ومراكز التسوق وأوقفت خدمات النقل منذ الخميس الماضى، كما تم نشر قوات الجيش لتقييد حركة المواطنين، فى ظل الإغلاق، حيث أدى وصول سلالة "دلتا" المتحورة إلى البلاد في الشهر الماضي إلى تفاقم الوضع.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 2.100 شخص فى العاصمة دكا وحدها، لانتهاكهم قواعد الإغلاق.
كما سجلت بنجلاديش نحو 944 ألفا و917 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الان، إضافة إلى 15 ألفًا و65 حالة وفاة. في حين تم إجراء أكثر من 6.7 مليون اختبار لفيروس كورونا حتى الآن.
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