العراق: القبض على خلية إرهابية نفذت عمليات فى بابل

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت خلية الاعلام الأمنى العراقية، إن "المتهمين مطلوبين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أنهم اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية لترويع المواطنين، بواسطة رمانة هجومية وبنادق كلاشنكوف.

وأضافت الخلية التابعة للقوات المشتركة العراقية، أنه "تم تصديق أقوالهم قضائيًا، وتم إجراء كشف الدلالة من قبل قاضى التحقيق الذى جاء مطابق لاعترافاتهم ".