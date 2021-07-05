جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت خلية الاعلام الأمنى العراقية، إن "المتهمين مطلوبين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أنهم اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية لترويع المواطنين، بواسطة رمانة هجومية وبنادق كلاشنكوف.
وأضافت الخلية التابعة للقوات المشتركة العراقية، أنه "تم تصديق أقوالهم قضائيًا، وتم إجراء كشف الدلالة من قبل قاضى التحقيق الذى جاء مطابق لاعترافاتهم ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: القبض على خلية إرهابية نفذت عمليات فى بابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.