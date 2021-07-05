وزير الطاقة السعودى: لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الطاقة السعودى - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - إلى أنه لا يمكن لأى دولة اتخاذ مستوى إنتاجها فى شهر واحد كمرجعية، موضحا أن السعودية من الدول المتوازنة التى تراعى مصالح الجميع فى دورها كرئيسة (لأوبك+)، وأكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".

وتساءل الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إذا كانت هناك تحفظات لدى أى دولة، فلماذا سكتت عنها سابقا؟ "، مضيفا "نحن وروسيا شريكان فى اقتراح تمديد اتفاق (أوبك+) وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات .. أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أى دولة اعترضت على حصتها فى اجتماع مارس 2020".

وحول تأثير كورونا، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "توجد عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور دلتا وإنتاج إيران وفنزويلا".

وبعد مفاوضات على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين، لم تنجح دول "أوبك بلس" فى التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج فى سوق النفط العالمية، ومن المقرر أن تجتمع الدول مجددا اليوم الاثنين، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وكانت الدول الأعضاء فى تحالف "أوبك +" للدول المصدرة للنفط قد أخفقت خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضى فى التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها.