العراق: مقتل 5 مدنيين وإصابة 2 فى كمين نصبه داعش بمحافظة ديالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية، فإن 6 من مسلحى داعش أقدموا قبل منتصف الليلة الماضية على خطف مزارعين من قرية قلا، التابعة لناحية جلولاء، شمال محافظة ديالى العراقية.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى، إنه "بعد تحرير المختطفين والعودة باتجاه قريتيهم، نصب مسلحو داعش كمينًا عند قرية (سيف سعد)، ليقع فيه أهالى القريتين، وتحدث مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل خمسة من أهالى قريتى أم حنطة وقلا، وجرح اثنين آخرين منهم".

وكشفت شرطة ديالى عن أسماء الضحايا، فيما حذر مدير ناحية جلولاء من أن "خطر داعش فى المنطقة ليس كبيرًا، لكنه ينفذ عمليات مسلحة بين الحين والآخر، لافتا كذلك إلى أن عدد مسلحيه ليس بالكبير، لكن تحركاتهم مكثفة، وخاصة فى قريتى أم حنطة الكبيرة والصغيرة".

كما أكد مدير ناحية جلولاء على أن "حماية هذه المناطق أمنيًا من مسؤولية الجيش العراقى، الذى لم يقصر فى هذا المجال".