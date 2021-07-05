رئيس وزراء تايلاند فى عزل ذاتى بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أنوتشا بوراباتشيسرى، قوله "أود أن أؤكد أن رئيس الوزراء سيواصل العمل كالمعتاد ويراقب الوضع عن كثب"، مشيرا إلى أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها جاءت سلبية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، غادر رئيس الوزراء مقر الحكومة ظهر اليوم للعمل من المنزل، بعد اجتماعه مع دبلوماسى من ميانمار.
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