أول تعليق من بابا الفاتيكان بعد خضوعه لعملية جراحية

جدة - نرمين السيد - وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر باللغة العربية، قائلًا "مثل مواطنى يسوع يهددنا خطر ألا نتعرف عليه، أن إله مجرد وبعيد لا يتدخل فى شؤوننا أكثر راحة لنا، إلا أن الله قد صار إنسانًا: الله متواضع ولطيف ومختفٍ، وقد اقترب منا وعاش حياتنا الطبيعية اليومية".

يشار إلى أن البابا فرنسيس، كان قد أُدخل مستشفى فى روما، أمس الأحد، للخضوع "لجراحة مقررة" فى القولون، وأجرى الجراحة فريق طبى من عشرة أفراد.