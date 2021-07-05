عاجل.. استهداف قاعدة عين الأسد فى العراق بصواريخ كاتيوشا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن القاعدة استهدفت بأكثر من صاروخ كاتيوشا، مضيفة أنها وقعت بعيدا عن تواجد القوات الأمريكية.
ويأتى هذا الهجوم بعد أن توعدت كتائب حزب الله العراق الأمريكيين برد مباغت، دون تحديد تفاصيله أو نوعه.
يشار إلى أن القاعدة كانت تعرضت فى الـ20 من يونيو الماضى، أيضاً لهجوم صاروخى، دون تسجيل خسائر تذكر.
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