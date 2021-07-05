خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت برقم اللوحه 2021

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت الاطلاع على المخالفات المرورية من ضمن الخدمات، التي يرغب فيها الكثير من المواطنين التي توجد على أرض دولة الكويت، ويبحثون عنها بصفة مستمر لذلك قامت دولة الكويت اضافة تحديد عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي قامت بتقديمها لجميع المواطن التي يتواجد بها على أرض الدولة هذه الخدمات التي تعتبر الالكترونية حديثا تطابق التكنولوجيا في تقديم الخدمات المقدمه لها لذلك إذا كنت ترغب فيها، يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور في دولة الكويت يمكنك أيضا أن تطلع على هذا المقال الذي يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المقدمة لجميع المواطنين حفاظا على حياتهم بدلا من التنقلات التي تؤدي إلى تفشي الفيروس.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت

بالإضافة إلى الوعي الثقافي التي قامت بتوفيره دورة الكويت، ووفرت عدد كبير من الخدمات مثل وزارة الداخلية قامت أيضا بتوفير خدمة من خلالها، لكي يتمكن منها جميع المواطنين بالتعرف على كافة المخالفات المرورية التي تتواجد عليهم في كافة محافظات دولة الكويت لذلك يمكنك عزيزى القارئ أن تتعلم من خلال الخطوات التالية:-

اولا يجب عليك أن تقوم بالدخول عبر الصفحه الرسميه لوزارة الداخليه في دولة الكويت من خلال الرابط التاليwww.moi.gov

قم بالضغط على مخالفات الأفراد.

سنقوم بالضغط ايضا على نظام المرور التي تجدها أمامك

اضغط الان على طريقة الاستعلام.

يتم كتابة الرقم المدني و رمز التحقق.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم

انتظر لمدة دقائق سوف يظهر امامك قيمة المخالفة التي تكون عليك.

أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم المدني اسهل ما يمكن ولكن قد تتطلب أن يقوم الشخص في دخول عبر الخطوات المميزة السهلة والبسيطة التي قامت وزارة الداخلية بمفردها على جميع المواطنين التي توجد على أرض دولة الكويت كالتالي: