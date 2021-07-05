الدعم الريفي رابط تسجيل دعم ريف 1442 للأسر المنتجة دعم العاطلين عن العمل الدعم الريفي

سجيل دعم ريف بوابة ريف يبحث الكثير من المزارعين السعوديين عن طرق التسجيل في بوابة ريف، ليتمكنوا من الحصول على الكثير من المزايا والخدمات، فور التسجيل في منصة ريف، لذا يبحثون جاهدين عن الشروط الخاصة بالتسجيل في المنصة، ليطمئنوا عن توافرها فيهم، لينجوا في التسجيل والبدء في تلقي الدعم والخدمات التي توفرها المنصة.

التسجيل في بوابة ريف

حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في توفير خاصية التسجيل في بوابة ريف لجميع المواطنين السعوديين، وخاصة الأشخاص المهتمة بالزراعة بشكل سهل ميسر، ومن ثم إمكانية البدء الانتفاع والاستفادة من جميع أهداف بوابة ريف بخصوص تحسين القطاع الزراعي، بل وتطمح في ارتفاع درجة الكفاءة الإنتاجية، مما ينتج عنه رفع كفاءة المستوى المعيشي للمزارعين.

يجب تسجيل الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية.

الذهاب إلى خيار إنشاء حساب جديد.

يتم تلقائياً تحويل المستخدم إلى صفحة أُخرى.

لابد أن يقوم بملء جميع المعلومات المطلوبة منه، والبيانات، وعقب ذلك يجب عليه إرفاق مجموعة من الأوراق الهامة، ولكن شريطة أن يكون متأكد بشكل تام من صحة جميع الأوراق المطلوبة منه.

عقب انتهاء المستخدم من تسجيل كافة البيانات المطلوبة منه، يجب عليه الضغط على خيار تسجيل، حتى يقوم الموقع بإرسال الرمز الخاص بالتحقق على هاتفه المحمول، الذي قام بإدخاله، ثم يجب عليه تدوينه في الخانة المخصصة له، وهكذا تكون عملية التسجيل تمت بنجاح.

خطوات التسجيل في منصة ريفشروط التسجيل في برنامج ريف

سجيل دعم ريف حتى يجوز للمستخدم التسجيل في برنامج ريف، وبالتالي يحق له الحصول على على ما يحتاج إليه من دعم، لابد أن يتأكد من إتمام الشروط الآتية: