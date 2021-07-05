أخبار اليمن : طائرة لليونيسيف تصل مطار صنعاء محملة بلقاحات

طائرة لليونيسيف تصل مطار صنعاء محملة بلقاحات
وصلت مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تحمل 10 أطنان لقاحات طبية خاصة بالأطفال ما دون العامين.
وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن الشحنة تحتوي قرابة 250 ألف جرعة من لقاح الشلل الحقني ، ومليون جرعة لقاح الحصبة والحصبة الالمانية اضافة الى 605 آلاف و400 جرعة من لقاح المكورات الرئوية.
وأفاد العقاري أن اللقاحات الواصلة تستهدف الأطفال ما دون عامين و تستخدم للتطعيم الروتيني في عموم المرافق الصحية بالجمهورية.
وتلقت طائرة الشحن نوع (DC-9-34F) الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).
وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحة الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكدين جاهزية المطار الفنية والتشغيلية."
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