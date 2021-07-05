اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية إلى 4 قتلى

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية الهائلة التى اجتاحت مدينة أتامى بمحافظة شيزوكا اليابانية إلى أربعة قتلى، فيما لا يزال 64 شخصًا مدرجين على قائمة المفقودين بعد أكثر من يومين من حدوث الكارثة.





وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن 1500 فرد من فرق الإنقاذ شاركوا فى عمليات البحث بين أكوام الطين والأنقاض، وتمكنوا اليوم الإثنين من إنقاذ 24 شخصًا، فيما لفت إلى أن معدل الإنقاذ فى الكارثة ينخفض بشدة بعد مرور 72 ساعة. وأشار مسئولو المدينة إلى أن الانهار الطينى اجتاح ما لايقل عن 130 منزلًا وبناية فى المدينة السياحية التى تقع على بعد 90 كيلومترا من العاصمة طوكيو.

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