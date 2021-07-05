الجامعة العربية فى يوم الشباب العربى: بسواعدهم نخوض غمار التحدى

جدة - نرمين السيد - جاء فى نص البيان:

"تتوجه جامعة الدول العربية بتحية تقدير وإعزاز للشباب العربى الواعد المتحمس الذى يمثل القوة الحقيقية لأمتنا العربية فى معركتها المقدسة للبقاء والبناء والتطور، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدى من أجل الارتقاء والازدهار".

وانطلاقاً من إيمان جامعة الدول العربية بالدور المحورى الكبير الذى تضطلع به فى تنمية مجتمعاتنا العربية خاصة تلك المرتبطة بدعم الشباب وتمكينه وتعزيز قدراته والاستجابة لتطلعاته، وبإسهاماتها فى الدفع بعجلة التطوير إلى الأمام.

وإدراكاً بأهمية إشراك الشباب العربى فى منظومة العمل العربى المشترك وخاصة تلك المعنية منها بتنمية وتثقيف الشباب العربى بغية إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على القيادة، وعلى الرغم من مواجهة الدول العربية ظرفاً استثنائياً نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد اثبت الشباب العربى قدرته على التعامل مع الواقع ومواجهة التحديات، فوجدنا إبداعات مبتكرة للشباب، ومبادرات إيجابية لحماية المجتمعات من أثار وتداعيات فيروس كورونا على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

واتساقاً مع رؤية ومنهج جامعة الدو ل العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فقد وضعت محاور للعمل مع الشباب تتمثل فى رسم سياسات وخطط تنفيذية كفيلة لإدماج الشباب فى بلدانهم العربية وتفعيل مشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وتنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية.

وتأكيداً لجهود جامعة الدول العربية ودعمها المستمر لتنمية الشباب فى مختلف المجالات يتمالاحتفال بيوم الشباب العربى يوم 5 يوليو من كل عام ويأتى هذا العام فى ظل تأثير جائحة كورونا المستجد على مختلف مستويات الاقتصاد والتعليم وحماية الشباب ، ينظم ( قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة او من فى حكمها بالدول العربية الأعضاء الاحتفال بيوم الشباب العربى بالطريقة التى تناسب كل دولة وارسال ملخص الى قطاع الشؤون الاجتماعية ( إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) لتعميمه على الدول العربية، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات فى الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التى وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.

وتدعو جامعة الدول العربية الى جعل الشباب العربى جزءاً من صنع القرار وبناء مستقبل أفضل للجميع، منوهه بجهود الشباب فى إعادة بناء مجتمعاتهم والتعافى من أزمة كورونا وصولاً إلى إقامة مجتمعات تتسم بالشمولية وأكثر قدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2030.

وتوصى جامعة الدول العربية باستثمار الأفكار المبتكرة لدى الشباب العربى المبدع فى المشروعات الحديثة التى تقوم على استغلال الموارد العربية المتنوعة، كما توصى باستثمار الطاقات الشبابية واعتبارها قوة اقتصادية فاعلة يجب استثمارها فى المشروعات الحديثة واستغلال الطاقات الشبابية فى سوق العمل بشكل فعال، كما تدعو الشباب العربى الى مزيد من الوحدة والالتفاف حول قيادته وتحقيق المفهوم الصحيح للمواطنة بشكل متكامل.

والجامعة العربية عازمة دائماً وأبداً على دعم شبابها لتحقيق احلامهم نحو المستقبل والأمل .