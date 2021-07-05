كم سعر لتر البنزين في الكويت 2021 اليوم بعد تعديل شركة البترول الوطنية الكويتية

كم سعر لتر البنزين في الكويت 2021 من أكثر الأسئلة الشائعة التي يتم تداولها وطرحها بشكل مستمر في الكويت، وذلك حيث تعتبر اسعار البنزين من الأسعار المتغيرة التي تتغير كل فترة في الكويت وفي الدول المختلفة أيضا، وذلك تبعا لمجموعة من العوامل اولها هي اسعار المنتجات البترولية العالمية والتي تتغير بين الارتفاع والانخفاض من فترة لأخرى، ويتابع المواطنين في الكويت بشكل مستمر التغيرات في اسعار البنزين والذي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الكويتية من حين لآخر، حيث يتم الإعلان رسميا عن قائمة اسعار البنزين والمنتجات البترولية بالكويت، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال للمواطنين في الكويت السعر الخاص بلتر البنزين في الكويت 2021.

كم سعر لتر البنزين في الكويت 2021

يتم الإعلان عن القائمة الخاصة بأسعار البنزين بأنواعه المتخلفة في الكويت بشكل دوري كل ربع عام أي كل ثلاثة أشهر، ويتم الاعلان عن هذه الأسعار من قبل الحكومة الكويتية على ان يتم العمل بهذه الأسعار وتطبيقها في جميع انحاء الكويت في محطات الوقود المختلفة، وتبعا لما تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية من عام 2021 من قبل الحكومة الكويتية عن اسعار البنزين، فقد تم الإعلان رسميا في يوم 18 من شهر يناير عن اسعار البنزين والتي يتم العمل بها لحين تغييرها والاعلان عن الأسعار الجديدة التي يتم اعتمادها، وقد تم تعديل سعر ليتر البنزين ألترا/98 اوكتين فقط ليكون 175 فلساً وذلك من يوم 7 يوليو 2021 وحتى يوم 30 سبتمبر 2021 ولم تشهد اسعار البنزين الأخرى خلال الفترة الماضية اي تغييرات، وجاءت اسعار البنزين في الكويت على النحو التالي.

ممتاز/91 أوكتين بسعر ليتر 85 فلسا. خصوصي/ 95 أوكتين بسعر ليتر 105 فلوس. ديزل بسعر ليتر 115 فلسا. كيروسين بسعر ليتر 115 فلسا.

شركة البترول الوطنية الكويتية اسعار البنزين

تعتبر شركة البترول الوطنية الكويتية الموجودة في الكويت واحدة من ابرز شركات البترول الموجودة في الكويت وفي دول الخليج والوطن العربي بشكل عام، حيث انها تقوم بتقديم الكثير من الخدمات المتعلقة بالبنزين والمنتجات البترولية للمواطنين والمتواجدين في دولة الكويت بشكل مستمر، ونجد انها تنال ثقة الكثير من المستخدمين، والمتخصصة في علمية صيانة وتعبئة الوقود والبنزين، وتقوم بتقدم البنزين والمنتجات البترولية تبعا للأسعار التي يتم تحديدها من قبل الحكومة الكويتية كل فترة.